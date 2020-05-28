«Ростелеком» определил победителей регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» на Дальнем Востоке

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа IX конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» на Дальнем Востоке. Мероприятие прошло в формате онлайн. Посмотреть трансляцию с награждения можно в видеохостинге Youtube.

В 2020 году в конкурсе принял участие 91 дальневосточник, подано 139 работ. Это намного больше, чем в предыдущие годы. Например, в 2019 году в конкурсе участвовало 65 дальневосточных журналистов и блогеров, которые заявили 115 работ.

Больше всего материалов поступило от корреспондентов из Хабаровского края, Приморского края и Якутии. Самая востребованная номинация — «Интернет-СМИ», в нее уже пятый год подряд заявляется больше всего публикаций.

Основной задачей конкурса является привлечение региональных СМИ и блогеров к освещению инновационных технологий и сервисов и их применению в разных сферах жизни общества.

«Информационные технологии играют ключевую роль в жизни и развитии общества. Безусловно, благодаря качественному освещению этой темы, ярким статьям и сюжетам технологии становятся ближе, понятнее и доступнее.

С каждым годом цифровизация всех сфер жизни ускоряется, особенно показательным стало начало этого года, когда мы все вынужденно оказались в изоляции. Естественно, это влияет и на количество работ. С каждым годом мы получаем больше материалов, так как появляются новые технологии и цифровые сервисы. Уверен, что следующий год станет еще более показательным, так как уже сейчас мы вышли на новую ступень в применении технологий. И уже с нее будем двигаться дальше.

Благодарю всех, кто принял участие в конкурсе, и кто грамотно и компетентно освещает столь непростую, но важную тему информационных технологий. Вместе мы делаем цифровое будущее ближе», — сказал Александр Логинов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Жюри дальневосточного этапа конкурса выбрало лучшие работы в четырех номинациях — «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа и блогеры». Также журналистам вручили специальные призы за освещение важных тем и событий.