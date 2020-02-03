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6 Декабрь 2019, 18:15

«Ростелеком» расширяет оптическую сеть в Приморье

Ростелеком

«Ростелеком» построил и ввел в эксплуатацию волоконно-оптическую сеть по технологии GPON в пяти населенных пунктах Приморского края. Благодаря реализованному проекту доступ к интернету, цифровому телевидению и цифровым сервисам компании получили жители города Лесозаводска, поселка Кавалерово, сел Чугуевка, Воздвиженка и Спасское. Построенная сеть охватила более 1400 домохозяйств. 

«В прошлом году “Ростелеком” существенно увеличил охват сетями GPON коттеджных поселков и частного сектора Приморского края. На сегодняшний день волоконно-оптическими линиями охвачены более 90 % всех домохозяйств региона. В 2020 строительство сетей по технологии GPON будет продолжено. Для нас важно, чтобы у жителей малых населенных пунктов Приморья была возможность пользоваться такими же услугами “Ростелекома”, что и у горожан. Каждый новый абонент сможет выбрать подходящий тарифный план, исходя из своих потребностей и финансовых возможностей», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

GPON («оптика в дом») — технология пассивных оптических сетей, предполагающая прокладку кабеля непосредственно до домовладения абонента. Стабильная скорость соединения гарантирует возможность одновременно и без потери качества играть в онлайн-игры, смотреть интерактивное телевидение Wink и пользоваться высокоскоростным интернетом. Также клиентам доступны сервисы «Видеонаблюдение» и «Умный дом».

Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

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