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«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов платного ТВ в корпоративном сегменте

Ростелеком

«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов платного ТВ в корпоративном сегменте (B2B) в 2019 году по данным независимого консалтингового агентства J’son & Partners Consulting.

По оценкам агентства, в 2019 году основной рост подключений сегмента B2B приходился на комплексную услугу для офисов — интернет, телефония, видеонаблюдение и ТВ. При этом количество корпоративных клиентов платного телевидения выросло по сравнению с предыдущим периодом на 13% и составило 104,8 тысяч.

По итогам 2019 года наибольшей клиентской базой обладает «Ростелеком» — 9,5 тысяч клиентов, что позволило оператору укрепить свое лидерство, отмечает агентство. Таким образом, «Ростелеком» занимает 35,8% рынка платного телевидения в сегменте корпоративных пользователей.

«Нашему эффективному продвижению на рынке телевидения для бизнеса способствовали активный омниканальный подход к привлечению клиентов, индивидуальный подход по настройке таргетинга и рекламного продвижения для каждого региона, а также простое и прозрачное ценообразование с широкой функциональной линейкой сервиса», — отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

Платное телевидение для бизнеса от «Ростелекома» — это цифровые каналы в высоком качестве и интерактивные сервисы. Услуга работает через интернет и является более современным и надежным решением, чем кабельное и спутниковое телевидение. 

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