«Ростелеком» запустил онлайн-викторину «История Победы»

«Ростелеком» к 75-летию Победы разработал и запустил онлайн-викторину «История Победы», посвященную главным событиям Великой Отечественной войны. Принять участие в ней может любой желающий. Викторина имеет два уровня сложности, в каждом по 25 вопросов, которые были разработаны совместно с краснодарским интеллектуальным клубом «Игры разума». Каждому участнику, прошедшему опрос до конца, сервис предложит получить именной сертификат.

«День Победы — один из главных праздников нашей страны. К сожалению, в этом году большинство праздничных офлайн-мероприятий пришлось отложить на более позднее время. Поэтому мы предлагаем поддержать празднование онлайн-мероприятиями, в числе которых викторина “История Победы”. Всем важно помнить, через что пришлось пройти нашим предкам во имя мира на земле. Они верили в будущее, а мы никогда не забудем прошлое и благодарны им за настоящее», — отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

«При разработке викторины мы в первую очередь ориентировались на самые знаковые исторические события, которые имели переломное значение в противостоянии советского народа с захватчиками. Мы надеемся, что участие в ней принесет не только удовлетворение от собственной эрудиции, но и позволит вспомнить яркие и трагические события, благодаря которым наша страна отстояла свою независимость», — поделился директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.

«Ростелеком» в регионах совместно с партнерами проведет ряд онлайн-акций и мероприятий, посвящённых празднованию 9-го мая. В честь 75-летия Великой Победы компания перевела участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», на тарифный план «Ветеран» с бесплатными звонками на постоянной основе. Тарифный план подключен автоматически с 1 мая 2020 года по спискам, которые предоставили органы власти субъектов Российской Федерации.