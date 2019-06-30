Федеральная служба по труду и занятости напомнила россиянам о законодательстве в части ежегодного отпуска, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают специалисты Роструда, ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней, который может быть разделен на части. При этом, согласно трудовому кодексу, работодатель не вправе самостоятельно определять продолжительность каждой из частей отпуска. Этот вопрос решается только по соглашению сторон трудового договора.

Согласно законодательству, в случае нарушения требований трудового кодекса, работодатель может понести административную ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 5 тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, и до 50 тысяч - для юридических лиц.

При этом, в случае повторного совершения аналогичного нарушения возможна дисквалификация должностного лица, допустившего такое нарушение.

Накануне эксперты задались вопросом, сколько денег российские туристы тратят за рубежом.Как выяснилось, туристы из России в 2018 году потратили на зарубежные поездки на 11,2% больше средств, чем в предыдущем. Сумма составила 34,5 миллиардов долларов.

Дмитрий Санников