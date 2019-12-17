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Роструд рассказал, как отдохнут россияне в 2020 году

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В 2020 году у россиян будет 8 укороченных рабочих недель – все они связаны с праздниками, сообщает DEITA.RU.

Так, «короткие» недели ждут трудящихся с января по июнь – в каждый из этих месяцев. Далее одна сокращенная неделя будет только в ноябре.

В Роструде отметили, что первая рабочая неделя 2020 будет довольно короткой – 9 и 10 января. Далее короткая неделя- с 25 по 28 февраля – ждет сотрудников в феврале.

9 марта тоже станет выходным – после федерального «женского» дня. Короче станет и последняя рабочая неделя апреля, и середина июня – из-за дня Труда и Дня России соответственно.

Дополнительно отдохнут россияне также в ноябре.

«Для меня это – как лишний повод отдохнуть, заняться своими делами, семьей. Еще несколько дополнительных дней к отпуску. Мы отмечаем всерьез только Новый Год – и ходим на майских праздниках посмотреть на шествие и парад. Но, тем не менее, сама идея кажется довольно интересной», - отмечает жительница краевого центра Елена.

Напомним, сейчас на сайте приморской администрации ведется голосование – делать ли 31 декабря выходным днем. Довольно многие приморцы выступают «за» подобную инициативу, желая сделать себе каникулы, начав с 30 декабря – вместо этого поработав в субботу, 28 числа. Отдельные граждане не хотят ничего менять в нынешнем рабочем расписании, и готовы начать отдых непосредственно 1 января.

Александра Маслова

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