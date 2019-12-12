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Роструд сказал, как работодатели обманывают россиян

Зарплата - pixabay

Прописанное в договоре понятие «ненормированный рабочий день» вводит сотрудников в заблуждение и позволяет работодателям экономить на зарплате, сообщает DEITA.RU.

В трудовом законодательство России четко прописаны условия работы и параметры начисления выплат за работы сверх нормы. Однако, прописывая в договоре пункт о том, что работа с ненормированным рабочим днем, работодатели вводят сотрудников в заблуждение.

Как рассказали в Роструде, такие сотрудники считают, что раз в договоре прописано о ненормированность дня, то и задерживаться, и выходить работать на выходных они должны без вопросов и просьб о дополнительных выплатах.

На деле работа в выходные и праздничные дни должна оплачиваться по двойной ставке, да и за сверхурочно отработанные часы, если это происходит не время от времени, а систематически, также полагаются выплаты.

Также люди, работающие по ненормированному рабочему графику, могут рассчитывать на дополнительные дни отпуска. Количество дополнительных дней определяется договором, но не может быть меньше трех.

Елена Миронова

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