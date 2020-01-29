Роструд советует работодателям избегать командировок в Китай

Федеральная служба по труду и занятости рекомендует работодателям воздержаться от командирования сотрудников в КНР, сообщает DEITA.RU.

Как указано в сообщении на официальном сайте ведомства, Роструд рекомендует планировать командировки сотрудников, учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку в Китае. Желательно воздержаться от посещения Китайской Народной Республики до момента, когда ситуация стабилизируется.

Роструд напоминает, что работодатель обязан обеспечить безопасные условия работы. Кроме того, ведомство указывает, какие категории сотрудников вправе сказать твердое «нет» на предложение рабочей поездки. К ним можно отнести матерей с детьми до 3 лет, родителей-одиночек или опекунов, которые воспитывают малыша до пяти лет, сотрудников, которые ухаживают за детьми-инвалидами и некоторые другие.

На отдельные категории граждан распространяется абсолютный запрет на командировки в соответствии с законодательством. Так, дамы «в положении», сотрудники, не достигшие 18 лет, (если они не спортсмены или работники творческой индустрии), сотрудники, работающие по ученическому договору и ряд других сотрудников.

Напомним, в Китае на данный момент сохраняется острая эпидемиологическая ситуация. По данным портала Национального комитета здравоохранения Китая в Поднебесной насчитывается более шести тысяч человек с подтверждённым диагнозом коронавируса.

Софья Корф