Ростуризм советует не продавать туры в Китай

Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Поднебесную. Это связано с распространением коронавируса, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в ведомстве, остановить торговлю турпродуктами в Китай рекомендуется до тех пор, пока обстановка там не нормализуется. Кроме того, самим россиянам советуют также отложить поездки в эту страну. Тем россиянам, что уже находятся на территории Китая, специалисты рекомендовали не выходить за территорию отелей.

Напомним, на сегодняшний день зафиксировано более 830 пострадавших от заболевания. Около 24 человек скончались, при этом двое из них находились за пределами провинции, с которой и начался ход заболевания по стране, по позже и по миру. Отметим, что эпицентром заболевания стал город Ухань с населением более 12 млн человек.

Кстати, заболевание зафиксировано и в других провинциях. В том числе, в Хэйлунцзяне, который находится в 400 километрах от Приморья.

Александра Маслова