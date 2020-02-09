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Росздравнадзор опроверг слухи об опасности популярного лекарства
В исключительно редких случаях возможна аллергическая реакция
Препарат «Кагоцел», который, по слухам, якобы опасен для здоровье и вызывает бесплодие, оказался безвреден. Такие результаты дал Росздрав, сообщает ИА DEITA.RU.
В ведомстве подчеркнули, что за прошедшие два года на данный препарат не было никаких жалоб и сообщений о побочных эффектах и реакциях на лекарство.
Кроме того, разработчик протестировал влияние препарата на репродуктивную функцию, проведя тесты на животных. Также не было выявлено никакого воздействия.
Ранее производитель препарата обнародовал данные о всех случаях побочных явлений от препарата. Их за 16 лет существования препарата оказалось 0, 0000905% от всех проданных упаковок. Все они связаны с индивидуальной аллергией на отдельные вещества препарата. Кстати, предупреждение об этом есть на упаковке и инструкции.