Росздравнадзор разослал предупреждение о том, что лекарство от хронического запора «Резолор» может негативно влиять на психику, сообщает DEITA.RU.

Действующее вещество в лекарственном препарате – прукалоприд. В ходе дополнительных пострегистрационных исследований «Резолора» в США, пациенты признались, что у них появлялись негативные мысли.

Как отмечает фармкомпания-производитель, пациенты должны быть под динамическим наблюдением врачей. Назначая лекарство, доктор должен иметь в виду, что есть риск и предупредить о нем родственников пациента, чтобы они обращали внимание на любые необычные изменения в настроении или поведении своих близких.

Пациент также должен прочитать инструкцию к препарату, принимать его именно так, как предписал врач - соблюдать дозу, время приема, продолжительность курса лечения. И дополнительно обращать внимание на негативные побочные эффекты.

Накануне глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион осудил запрет на госзакупки импортных лекарств и медоборудования. Как считает священнослужитель, далеко не всегда отечественные аналоги оказывают то же самое действие, какое оказывают различные импортные лекарства или медицинские приборы.

Дмитрий Санников