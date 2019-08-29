Одиозный «культурный центр» на Орлиной сопке рискует сменить генподрядчика, сообщает DEITA.RU.

Строительство театрально-образовательного и музейного комплекса на месте спорного с архитектурной точки зрения корпуса «Б» ДВГТУ во Владивостоке сбавило темп. Как сообщают источники агентства, проект, презентованный президенту Владимиру Путину на ВЭФ-2018, может достраивать иной генподрядчик. Компанию Стройгазмонтаж (СГМ) Аркадия Ротенберга может сменить Стройтрансгаз, входящий в орбиту интересов Геннадия Тимченко (по данным РБК).

В прошлом году во время ВЭФ масштабную стройку одобрил и Владимир Путин. Вместе с премьер-министром Ольгой Голодец и уже бывшим главой Приморья Андреем Тарасенко и полпредом Юрием Трутневым они осмотрели проект. Полная визуалиация, геологические работы, проектно-сметная документация, подтверждение финансирования – от «Фонда Культурного наследия» - все прекрасно. Президент остался доволен. И вот уже через несколько дней он снова приедет во Владивосток посмотреть, как исполняются его поручения, на пятый, юбилейный ВЭФ.

Стройку активно начали в конце прошлого года и должны завершить в 2022 году, порадовав VIII ВЭФ. Гигантский культурный центр дальневосточной столицы включит хранилище фондов Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, музея народов востока и Приморской картинной галереи, а также новый концертный зал Мариинского тетра. Настоящий музейный Клондайк, в котором будут собраны шедевры и редчайшие экспонаты российской истории и культуры. Кроме того, в непосредственной близости планировалось построить пятизвездочную гостиницу для гостей и общежития для персонала центра. Комплекс призван был стать крупнейшей культурной достопримечательностью Дальнего Востока и утвердить Владивосток центром «культурного туризма».

Ради «культурного проекта» быстро снесли здание учебного корпуса ДВФУ. Вместе со зданием погибло и широко распиаренное граффити огромного приморского леопарда за авторством знаменитого современного художника Sonny.

Возникшая на стройке пауза взволновала жителей Владивостока. Ведь в столице никак не могут достроить еще объекты Саммита АТЭС 2012 года (да вспомнить хотя бы те же Хаятты), инновационно-культурный центр на острове Русский.

Повлияет ли смена генерального подрядчика на сроки сдачи и не станет ли культурный центр еще одним знаменитым долгостроем Приморья, покажет время.

Михаил Светлов