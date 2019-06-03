В России с 1 июня 2019 года официально отменен национальный и внутрисетевой роуминг, сообщает DEITA.RU.

Для россиян отмена национального и внутрисетевого роуминга означает, что в поездках по стране они не будут платить за входящие звонки. А вот цена на исходящие вызовы и короткие сообщения, а также на мобильный интернет будет такой же, как и в пакете услуг, которым граждане обычно пользуются.

С самого начала развития сотовой связи в России взималась плата за национальный и внутрисетевой роуминг. Нередко гражданам для экономии приходилось приобретать сим-карты в регионе, куда направлялись в отпуск или командировку.

Фактически многие операторы отменили национальный и внутрисетевой роуминг осенью 2018 года под давлением ФАС. Официально же в декабре 2018 года Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон «О связи», фиксирующие отмену национального роуминга. Изменения вступили в силу 1 июня 2019 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев также внес изменения в акты уровнем ниже. Теперь в правила оказания услуг телефонной связи внесли новый пункт, который гласит, что на территории России оператор сотовой связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, к какому региону относится номер.

Дмитрий Санников