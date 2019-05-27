О работе комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы города Владивостока рассказала корреспонденту DEITA.RU председатель комитета Роза Чемерис.

- Роза Басировна, какие вопросы решает комитет ?

- У комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности широкий функционал, который гораздо шире, установленного в названии. Кроме вопросов местного самоуправления, правопорядка и законности комитет занимается международными связями города Владивостока, взаимодействием с политическими и общественными организациями, средствами массовой информации. В связи с этим, возможно, в будущем стоит модернизировать название комитета, которое сейчас не включает в себя весь комплекс работы депутатов.

В комитете работает 7 человек. Мне и моим коллегам было интересно сформировать такой состав комитета, чтобы он был разнопартийным. У нас уникальная ситуация: представлено сразу три политические силы. Комитет вопреки расхожей фразе, как раз то место для дискуссий, которое есть в парламенте. Ведь никакой парламент (не имеет значения какого он уровня городского, краевого или федерального), не может работать без грамотного и корректного обсуждения того, что происходит. Я как раз за такую надпартийную и надфракционную дискуссию, которая помогает создать хорошую законотворческую работу. Ведь наш комитет занимается формированием значительного количества муниципальных правовых актов, которые принимается Думой города Владивостока. Это конечно рутинная работа, но без нее никуда.

- Один из самых важных муниципальных правовых актов – Устав города Владивостока. Почему в него регулярно вносятся изменения?

- Действительно, комитет постоянно работает с главным документом города – Уставом. Ведь законодательство меняется постоянно. Оно совершенствуется, интегрируется в новые правовые нормы. И, естественно, приходится приводить муниципальные правовые акты в соответствие с законодательством краевым и федеральным. Именно этим и объясняется регулярное внесение изменений в Устав города.

- Насколько востребован механизм публичных слушаний при обсуждении изменений в Устав города? Каковы последние изменения?

- Жители Владивостока активно принимают участие в обсуждениях, и это помогает получить обратную адресную связь. Совсем недавно, 26 апреля, прошли публичные слушания, посвященные изменениям в Устав города. Мы обсуждали в том числе и механизм добровольной отставки главы города.

Все помнят, когда мы столкнулись с внезапной добровольной отставкой главы в прошлом году. Тогда механизм в Уставе города не был конкретно прописан, не был определен порядок работы депутатского корпуса в такой экстренной ситуации. Важно зафиксировать момент, с какого дня это заявление, поступившее в Думу города Владивостока, считается официальным, что оно не может быть отозвано, если оно зарегистрировано.

Определен точный срок времени, что депутатский корпус, получив заявление главы о добровольном желании сложить полномочия, обязан в течение 10 дней его рассмотреть. Мы старались максимально корректно подойти к этому вопросу и исходили из того, что это высшая муниципальная должность. Если человек принял такое решение, не нужно его неволить и ни к чему принуждать, заставляя «отрабатывать». Надо понять причины и прописать точный правовой механизм.

- Комитет принимает участие не только в процедурах отставки, но и в выборах главы города?

- Комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности определяет дату, которая обсуждается в Думе, формирует конкурсную комиссию, состоящую наполовину из депутатского корпуса и наполовину из делегированных представителей администрации края.

Учитывая, что мы работаем неполных 2 года, при этом провели уже две выборные процедуры. Наш комитет старается динамично справляться с текущими политическими реалиями в городе Владивостоке. Хотелось бы, чтобы наступила стабильность и не приходилось так часто совершенствовать этот механизм.





- Каково участие депутатов в развитии территориального общественного самоуправления во Владивостоке?

- ТОСы помогают облегчить жизнь горожан, эффективно решать проблемные вопросы на территориях. Взаимодействие с активными жителями по линии организации ТОС в стране идет с переменным успехом много лет. Всплеск интереса к этому вопросу растет в связи с тем, что растет самосознание людей, которые хотят принимать участие в благоустройстве своей территории, видеть куда тратятся их деньги, контролировать работу управляющих компаний.

Мной была предложена такая форма взаимодействия, как создание рабочей группы, в которую вошли депутаты Думы города Владивостока, включая председателей всех комитетов, представители администрации и активные горожане.

Для того, чтобы Дума могла вынести решение о регистрации ТОС, необходимо обработать большое количество документов. Наша задача – максимально грамотно и корректно оценить все необходимые документы для регистрации, выслушать разные точки зрения жителей. Депутатам необходимо найти компромисс в конфликтных ситуациях, когда кто-то согласен регистрировать ТОС, проживая в определенном доме, а кто-то нет. Мы стараемся максимально емко охватить все фокусные группы.

Например, ТОС «Патрокл-Сочинская» - это уже второй ТОС в микрорайоне «Патрокл, первый - ТОС «Патрокл-Басаргина» завершил регистрацию в сентябре прошлого года. С жителями района и председателями обоих ТОС у Думы налажен диалог, курирует эту работу депутат по одномандатному округу Станислав Примаченко.

В районе уже решается много вопросов: появились автобусные остановки и начал ходить автобус, ведется ремонт дорог, проектируются детсады и школы, летом прошлого года удалось спасти местное озеро от загрязнения. На улице Сочинской ежегодно проходят новогодние праздники для детей и субботники. Как отмечает председатель ТОС «Патрокл-Сочинская» Виталий Гречанюк, и те и другие мероприятия с каждым годом становятся все более массовыми.

Хочу отметить, что интерес к ТОСам во Владивостоке высокий. Я считаю, что это перспективное направление работы и мы будем в дальнейшем поддерживать жителей в этом.

- С какими еще вопросами обращаются владивостокцы в комитет по местному самоуправлению и законности Думы города Владивостока?

- Учитывая, что есть специфика комитета –правопорядок и законность, люди приходят с запросами о защите своих гражданских прав. Пишут жалобы или выдвигают конструктивные предложения по улучшению взаимодействия граждан с органами местного самоуправления города Владивостока.

Роль комитета нередко состоит в том, что мы выступаем некими посредниками между жителями и конечным адресатом, которому они обращаются, между гражданским обществом и органами власти. Например, горожане просят содействовать рассмотрению их жалоб и заявлений в прокуратуру города Владивостока.

Обращений граждан поступает немало, и наиболее резонансные из них мы обсуждаем на заседании комитета с приглашением граждан и представителей органов прокуратуры. Это непростой, но, мне кажется, правильный механизм. Потому что жители города имеют право на то, чтобы их интересы защищали. Это как раз та основа, которая формирует здоровое и спокойное гражданское общество.

Дмитрий Санников