Сочинский горнолыжный курорт «Роза Хутор» стал одним из резидентов ТОР «Камчатка», сообщает DEITA.RU.



Как рассказал генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин, преференционный режим ТОР стал решающим фактом для создания новой компании, однако, уже зайдя на территорию бизнесмены, столкнулись с трудностями.

«Мы любим и верим в Камчатку, безусловно, мы анализировали возможности, которые здесь появляются», — подчеркнул Сергей Бачин.

Однако во время первых месяцев работы были выявлены некоторые недочёты - развитие инфраструктуры.

«Мне кажется, что те требования, которые предъявляют туристические компании больше, чем те требования, которые предъявляются промышленными предприятиями. К примеру, для нас важно не только объекты размещения, но и дорожная сеть с возможностью попасть на геопарки. Государство берет на себя обязанность построить инфраструктуру. Но мы не видим в ТОРе механизма, как строить мощную инфраструктуру. Пока все отсылки ведут к традиционным методам», - рассказал Сергей Бачин.

Для примера он привел механизм строительства дороги, которую должен построить регион и взять ее себе на баланс. При этом регионы в ДФО в большинстве являются дотационным, в итоге инвесторы становятся в общую очередь по строительству дорог.

Напомним, что ранее первый заместитель министра развития Дальнего Востока и Арктики заявил о том, что государство готово компенсировать средства резидентов ТОР, которые были затрачены на создание инфраструктуры.

Иван Крышан