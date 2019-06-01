Вице-премьер по вопросам финансово-экономической политики, развитию малого и среднего бизнеса и поддержке предпринимательской инициативы Антон Силуанов посоветовал приморцам «больше работать». Это не первое громкое и противоречивое высказывание министра. DEITA.RU вспоминает самые известные перлы главного российского финансиста.

Во время поездки на Дальний Восток бизнесмены предложили Силуанову снизить тарифы страховых взносов до 7,6%, по аналогии с резидентами Свободного порта Владивосток.

Чиновник предложение отклонил и рекомендовал предприятиям в этих условиях просто больше работать.

Ответ вызвал недовольство в деловых кругах региона. Предприятия, производящие продукцию на Дальнем Востоке, не могут конкурировать с заводами в центре страны. Но это не первое неоднозначное высказывание министра.

Так, широкий резонанс в прошлом году вызвала фраза Силуанова о пенсионной реформе. «Пенсионную реформу можно было бы пожестче подкрутить», - высказался он о крайне непопулярном в обществе решении российских властей.

Да и вообще, по Силанову, «создание условий для достойной пенсии граждан - это дело граждан».

В апреле 2018 года у главы Минфина вообще случился какой-то всплеск правдорубства. «Принимая значительные расходные обязательства в виде программы вооружений, увеличения пенсионных выплат, мы вынуждены будем принимать непростые и непопулярные решения... от введения налога с продаж до повышения ставки НДФЛ» - анонсировал он в одном из интервью грядущие драконовские меры правительства. Так и случилось.

Чиновник высказал противоречивое мнение и демографической ситуации. Он предложил перемещать рожениц по стране туда, где это особенно необходимо.

«Нужно смотреть подходы стимулирования мам рожать детей более адресно, более точечно, с учётом нуждаемости».

Силуанов «забрался» и в карманы российских пенсионеров.

«Если работник-пенсионер имеет достаточный доход, можно было бы не выплачивать ему часть пенсии» - предложил он в прошлом году. При этом глава Минфина отметил, что многие заместители министров уже готовы на это. А что же сами пожилые министры? Вопрос открыт.

В целом, честные высказывания руководителя финансового департамента оптимистичными не назовешь.

Светлого будущего глава «денежного кабинета» не видит.

«Вот если все будет так, как сейчас (при текущих экономических условиях), то нам два-три года точно потребуется для того, чтобы не жировать». Уверенно следует чиновник медведевской парадигме «денег нет, но вы держитесь». Ну и как тут не упомянуть легендарное ««Бюджетный пирог стал более диетическим».

Василий Кучин