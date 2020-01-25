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«Рожающее быдло» пожаловалось на Водонаеву в Генпрокуратуру
Общественный деятель требует признать пост телезвезды экстремистским и отправить Водонаеву в СИЗО, сообщает DEITA.RU.
Общественный деятель Евгения Чудновец написала жалобу в Генпрокуратуру на пост Алены Водонаевой. Та, напомним, назвала будущих мателей «рожающим быдлом» - за то, что им положен маткапитал.
Как пишет РИА «ФАН», общественница требует, чтобы пост Водонаевой признали экстремистским, как и сам канал в Инстаграм. Также общественница требует поместить Водонаеву в СИЗО и заблокировать счета – также по подозрению в экстремизме.
Елена Миронова
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