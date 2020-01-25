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6 Декабрь 2019, 18:15

«Рожающее быдло» пожаловалось на Водонаеву в Генпрокуратуру

Алена Водонаева

Общественный деятель требует признать пост телезвезды экстремистским и отправить Водонаеву в СИЗО, сообщает DEITA.RU.

Общественный деятель Евгения Чудновец написала жалобу в Генпрокуратуру на пост Алены Водонаевой. Та, напомним, назвала будущих мателей «рожающим быдлом» - за то, что им положен маткапитал.

Как пишет РИА «ФАН», общественница требует, чтобы пост Водонаевой признали экстремистским, как и сам канал в Инстаграм. Также общественница требует поместить Водонаеву в СИЗО и заблокировать счета – также по подозрению в экстремизме.

Елена Миронова

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