«Рожающее быдло» пожаловалось на Водонаеву в Генпрокуратуру

Общественный деятель требует признать пост телезвезды экстремистским и отправить Водонаеву в СИЗО, сообщает DEITA.RU.



Общественный деятель Евгения Чудновец написала жалобу в Генпрокуратуру на пост Алены Водонаевой. Та, напомним, назвала будущих мателей «рожающим быдлом» - за то, что им положен маткапитал.

Как пишет РИА «ФАН», общественница требует, чтобы пост Водонаевой признали экстремистским, как и сам канал в Инстаграм. Также общественница требует поместить Водонаеву в СИЗО и заблокировать счета – также по подозрению в экстремизме.

Елена Миронова