Рождение третьего ребенка в семье поощряют в Приморье

Многодетным семьям в Приморье оказывается ежемесячная финансовая помощь, сообщает DEITA.RU.

По информации профильного департамента труда и социального развития Приморского края, всего в регионе в 2019 году приморским семьям на выплаты за третьего или последующего ребенка было направлено 830,5 миллиона рублей. Каждый месяц 13860 рублей получают 8,5 тысяч приморских семей.

Как разъяснили специалисты департамента, данная выплата установлена майским Указом Президента России Владимира Путина. С момента введения выплаты в 2013 году, ее получателями стали почти 19 тысяч приморских семей. Работа по выплатам ведется в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края».

В соответствии с действующим законодательством, ежемесячная выплата в размере 13860 рублей выплачивается семьям с российским гражданством, у которых доход на каждого не превышает величину среднедушевого дохода населения. В 2019 году его размер в нашем регионе установлен в 34619,70 рубля.

По поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко, в 2019 году было расширено действие выплаты семьям за третьего или последующего ребенка. Кроме того, значительно упрощен процесс ее оформления. Теперь переоформлять ежемесячное пособие нужно не каждые полгода, а раз в год.

Важное нововведение появилось в 2019 году для тех приморских семей, у кого родилась двойня или тройня. С марта текущего года многодетные семьи получили право оформлять ежемесячную выплату на каждого малыша, а с июля выплата предоставляется на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного в 2019 году. Ранее семья могла оформить эту меру социальной поддержки лишь на одного ребенка третьего или последующего.

Дмитрий Санников