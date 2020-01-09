Рождество стало печальным для приморских водителей

Почти 400 автомобильных аварий случилось в Приморском крае за прошедшие праздники. По сравнительной статистике, это на 22% больше, чем в каникулярное время прошлого года, сообщает DEITA.RU

Данные о росте аварийности и результаты выборки по ДТП в регионе проанализировало управление Госавтоинспекции Приморья: по их данным из 396 поступивших обращений о дорожно-транспортных происшествиях в 341 случае подтверждено только участие автомобилей; в 55-ти - зафиксированы травмы людей.

Пиковые показатели аварийности в крае пришлись на 7-е января; причем эксперты выяснили даже временной промежуток – с 17 до 19 часов. Города, оказавшиеся в «фаворитах» у аварийной статистики: Владивосток, Уссурийск, Находка и Артем. В первом в период новогодних каникул произошло 196 ДТП, в остальных – в среднем 20-30 аварий.

Стоит отметить, что не последнюю роль в аварийности Приморья играют погодные условия, в частности, участившиеся в начале года снегопады. На территории края все еще продолжаются работы по ликвидации последствий стихии; многие участки улично-дорожной сети все еще покрыты льдом, и представляют опасность для малопроходимых машин.

Евгений Черёмухин