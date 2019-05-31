Государство будет поздравлять матерей, сообщает DEITA.RU.

Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова предложила выдавать каждой роженице "коробку новорождённого", куда будут входить полезные подарки. По её словам, сумма этих подарков может быть эквивалентна 10 тысячам рублей.

По её словам, как пишет РИА Новости, похожая программа пока работает только в шести регионах. Вместе с тем, у правительства уже есть план по поддержке семей и проведения акции "подарок новорожденному". В её рамках матерям дарят наборы по уходу за малышом.

При этом Минпромторг ещё в прошлом году разработал проект, согласно которому состав и максимальную стоимость набора регионы должны определять сами, а стоимость подарка должна поровну распределяться между федеральным и региональным бюджетами.

Исполнение программы запланировано на 2018-2020 годы. До 2024 года на проведение программы планируется выделить 84,2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в России расширят использование материнского капитала.