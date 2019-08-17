Неприятная история произошла в итальянском городе Неаполе, сообщает DEITA.RU.

Местная жительница, находившаяся в положении, почувствовала сильные схватки и решили доехать до больницы на автобусе. Однако контролер, который решил проверить у гражданки билет, не только высадил беременную, но и выписал ей штраф на сумму 71 евро.

Как пишет интернет-издание la Repubblica, до больницы женщина все-таки добралась и благополучно родила малыша. Теперь она планирует оспорить в суде штраф и наказать бездушных чиновников.

В свою очередь в транспортном компании пояснили, что не видят повода до возмущения. Билет должен быть у всех пассажиров.

Ранее DEITA.RU неоднократно рассказывало о ситуациях, когда женщинам по тем или иным причинам приходилось рожать в различных весьма странных обстоятельствах. Так, женщина из Приморского края России родила малыша на лавочке.

Екатерина Брязгунова