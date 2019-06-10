На 24 процента планируют сократить розничную продажу сигарет в России, сообщает DEITA.RU. Об этом сказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай на Петербургском международном экономическом форуме.

Как пишет РИА ФАН, табак является одним из главных факторов риска для россиян, в первую очередь для мужчин. Смертность среди них по-прежнему велика. Так, мужчины в среднем живут до 67 лет. Среди других опасностей замминистра здравоохранения России называет спиртные напитки, плохое питание, а также низкую физическую активность.

На сегодняшний день можно отметить тенденцию по увеличению продолжительности жизни среди россиян.

Ранее прошла информация о том, что эксперты в словах президента России Владимира Путина нашли признаки желания «откатить назад» пенсионную реформу.

Екатерина Брязгунова