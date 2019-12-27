Рубль крепнет, но это плохо и вот почему

Рубль на Московской бирже серьезно укрепился в канун Нового года. Однако глава Минэкономразвития Максим Орешкин не считает это большим достижением, сообщает DEITA.RU.



На Московской бирже курс опустился до 61,768 рубля - это рекордный показатель с лета 2018 года. Рубль существенно укрепляется на фоне доллара. Но у Максима Орешкина на этот счет не совсем оптимистичное мнение.

По его словам, такой курс свидетельствует о слабом внутриэкономическом спросе. То же самое мнение он высказал относительно низкой инфляции - это не является свидетельством экономического роста. Такое мнение Орешкин озвучил в интервью RT.

Он считает, что когда валюта укрепляется и за этим стоит быстрый рост производительности - это, безусловно, положительный момент. Но если укрепление происходит по причине низкого спроса на валюту, это свидетельствует о противоположном.

По словам министра, в настоящее время Центробанк РФ снижает ставку рефинансирования, и это в последствии может привести к росту спроса.

Напомним, в 2014 году началось резкое ослабление российского рубля по отношению к иностранным валютам, вызванное стремительным снижением мировых цен на нефть, от экспорта которой во многом зависит доходная часть бюджета России, а также введением экономических санкций. Последствия кризиса страна не может преодолеть до сих пор.

Василий Кучин