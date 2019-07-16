Курс доллара и евро вырос с началом торгов, сообщает DEITA.RU.



На открытии торгов Московской биржи вырос курс доллара. По данным ТАСС, рост валюты по сравнению с позициями на момент закрытия торгов составил 4 копейки. На этот момент доллар стоит 62,71 рубля.

Вырос и курс евро. Рост составил 5 копеек. Сейчас валюта стоит 70,60 рублей.

Ранее сообщалось о том, что американцы решили, что рубль стал самой недооцененной валютой. Судя по индексу биг мака он должен стоить в разы меньше.

Елена Миронова