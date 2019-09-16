Рубль подорожал на фоне роста цен на нефть

Рост "чёрного золота" простимулировал национальную валюту, сообщает DEITA.RU.

Бомбардировка месторождений нефти в ОАЭ стала причиной подорожания нефти на мировом рынке. Следом за этим процессом потянулся и рост рубля по отношению к доллару.

Как отмечают эксперты, цена американской валюты впервые за более чем месяц рухнула ниже 64 рублей. Его падение буквально за сутки составило почти один рубль.

Цена нефти же выросла за этот же период более чем на 10%. Эксперты дали свои прогнозы дальнейшего подорожания сырья в связи с уменьшением объёмов добычи арабов.

При этом у рубля появляется возможность укрепиться ещё сильнее в ближайшее время.

Дмитрий Шевченко