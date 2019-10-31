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Рубль попадет в трудную ситуацию - эксперт

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Примерно через два месяца рубль попадет в весьма сложную ситуацию, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил эксперт фондового рынка «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

В текущем месяце рубль показал хороший рост. При этом он относительно неплохо держался последние три месяца. Такая динамика стала возможной исключительно нескольким факторам, в том числе внешним и внутренним.

Неплохо на динамику рубля повлияли переговоры между США и Китаем. Две страны обсудили внешнеторговые проблемы и вплотную подошли к заключению первой сделки, которую должны провести в середине предстоящего месяца.

Также рост рубля был обеспечен так называемым ралли на отечественном долговом рынке. Дело в том, что многие мировые рынки давали либо нулевую, либо даже минусовую доходность. Что привело иностранных инвесторов в Россию, где наблюдалась положительная динамика в российской валюте.

Устойчивое снижение инфляции тоже позволило держать неплохую динамику рублю. Благодаря всем этим факторам и ряду других, россияне продолжат в ближайший месяц наблюдать положительную динамику рубля. В связи с чем рубль может достичь отметки 62,5 рубля. Однако это продлится недолго.

Как пишет «Российская газета», россияне сами приложат максимум усилий, чтобы рубль рухнул. Главными факторами станут выплаты по внешнему долгу и массовая скупка иностранной валюты перед Новым годом. Как известно, многие граждане любят уходить в новогодние праздник с долларами, опасаясь различных внутренних и внешних рисков.

Екатерина Брязгунова

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