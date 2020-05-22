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Рубль пошел вверх всего от пары слов Набиуллиной

набиуллина

Российский рубль в ходе валютных торгов Московской биржи вырос по отношению к доллару США и евро после заявления главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной об эффективности бюджетного правила, сообщает ИА DEITA.RU.

В ходе пресс-конференции руководитель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что поддерживает позицию министра финансов Антона Силуанова о неизменности бюджетного правила, которое доказало свою эффективность.

Напомним, что по бюджетному правилу Центробанк ежемесячно покупает валюту для Минфина на дополнительные доходы от продажи нефти сверх базовой цены (42,4 доллара США за баррель на 2020 год), которая направляется в Фонд национального благосостояния.

После слов поддержки Эльвиры Сахипзадовны рубль отыграл падение на старте торговой сессии и торговался на уровне 71,59 руб. за доллар и 78,02 руб. за евро.

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