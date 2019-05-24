«ФинЭкспертиза» пришла к выводу, что позиции доллара в расчетах РФ и Евросоюза слабеют, валюта после введения санкций снизилась вчетверо, сообщает DEITA.RU. Тенденция наметилась в прошлом году, когда долларовые расчеты стали использоваться реже на 23,7%.

Экспортные товары из России оплачиваются странами Европейского Союза в валюте на 25% реже, чем раньше, импорт также оплачивается долларами на 20,4% реже.

Одновременно увеличивается количество расчетов в рублях и в евро: экспорт: 34,3%, импорт – 8,3%. Малая часть импорта – около одного процента – теперь оплачивается валютой европейских стран.

Никто не хочет связываться с долларом в ситуации, когда счета легко могут оказаться заморожены США – поясняет сложившуюся картину Армен Даниелян, эксперт из «Делового профиля».

Анастасия Туркова