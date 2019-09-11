Рубль рухнет: брокеры раскрыли секрет сохранения денег

Российский брокер раскрыл секрет успешного хранения рублей в иностранной валюте. Об этом сообщает DEITA.RU.



Эксперты брокерского агентства «Универ Капитал» утверждают, что россиянам еще не поздно задуматься о переводе своих денежных средств в иностранную валюту. По мнению стратега Дмитрия Александрова, хранение российских денег в японских йенах и швейцарских франках - единственный способ не попасть под обвал рубля.

Отметим, по мнению валютных экспертов, подешевение рубля на пять процентов - в августе курс рубля к доллару дошел до критической отметки 67 - произошло из-за финансовых игр нескольких крупных банков страны.

По состоянию на 11 сентября, курс доллара к рублю равняется 65,43.

Екатерина Цой