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Рубль рухнет: эксперты сказали, когда
Ожидать позитивной динамики укрепления рубля не стоит,
сообщает DEITA.RU.
Финансовые эксперты единогласно предсказывают падение рубля в ближайшее время. Пока нет ни одного фактора, который намекал бы на возможности роста национальной валюты.
Как пишет РБК, снижение курса рубля ожидается уже через месяц – к Новому году. Курс должен ослабнуть до 64-65 рублей за доллар.
Стоит отметить, что стоимость рубля колебалась весь последний месяц. Его стоимость и ожидания инвесторов по амплитуде опустились до уровня 2014 года.
Елена Миронова
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