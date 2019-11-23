Рубль рухнет: эксперты сказали, когда

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Ожидать позитивной динамики укрепления рубля не стоит, сообщает DEITA.RU.

Финансовые эксперты единогласно предсказывают падение рубля в ближайшее время. Пока нет ни одного фактора, который намекал бы на возможности роста национальной валюты.

Как пишет РБК, снижение курса рубля ожидается уже через месяц – к Новому году. Курс должен ослабнуть до 64-65 рублей за доллар.

Стоит отметить, что стоимость рубля колебалась весь последний месяц. Его стоимость и ожидания инвесторов по амплитуде опустились до уровня 2014 года.

Елена Миронова

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