Рубль снова начал расти

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Национальная валюта отыгрывает свои позиции, сообщает DEITA.RU.
Курс евро к рублю снизился до отметки в 70 рублей. Последний раз европейская валюта была близка к этим показателям в прошлый раз лишь в середине лета.
Курс доллара также снизился и составляет уже 63,68 рублей. Это на 0,25% ниже уровня предыдущих торгов.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на торгах биржи ICE в Лондоне снизилась на 0,77% и составила 64,27 доллара США за баррель.
Дмитрий Шевченко
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