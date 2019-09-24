Рубль снова начал расти

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деньги, рубль, рубли

Национальная валюта отыгрывает свои позиции, сообщает DEITA.RU.

Курс евро к рублю снизился до отметки в 70 рублей. Последний раз европейская валюта была близка к этим показателям в прошлый раз лишь в середине лета.

Курс доллара также снизился и составляет уже 63,68 рублей. Это на 0,25% ниже уровня предыдущих торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на торгах биржи ICE в Лондоне снизилась на 0,77% и составила 64,27 доллара США за баррель.

Дмитрий Шевченко

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