Доллар и евро показали рост на «Московской бирже», – сообщает DEITA.RU.



В понедельник утром, 8 июля, доллар и евро снова выросли на «Московской бирже». Тем временем рубль показал падение.

Как пишет «Интерфакс», доллар в начале торгов стоит 63,9 - 63,94 копеек. Это больше на 13,74 рубля от уровня предыдущего закрытия. Евро вырос на 10,94 копеек - до 71,75 рублей.

Ранее сообщалось о том, что у рубля мало шансов вырасти. Такие выводы сделали эксперты.