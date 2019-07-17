Очередной "чёрный" день для российской валюты может произойти уже совсем скоро, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

26 июля этого года, то есть следующая пятница, по заверениям эксперта Владимира Рожанковского может стать "самым плохим днём" для финансового состояния рубля.

По словам эксперта, именно на следующей неделе курс отечественной валюты относительно американского доллара выйдет на уровень 61,9 рубля, после чего тренд изменится и российские деньги начнут дешеветь.

Как прогнозирует аналитик, инвесторы могут негативно запомнить этот день. При этом, он отметил, что Центробанк может начать закупку валюты для Минфина. Тем не менее в действительности негативный эффект проявит себя только в том случае, если коррекции доллара к мировым валютам, которая может значительно усилить позиции рубля, так и не случится.

Дмитрий Шевченко