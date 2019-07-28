Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин считает, что в августе российский рубль ожидает ослабление, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал эксперт РГ, это связано как с сезонными факторами, так и с событиями на мировых рынках. По его словам, август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.

По оценке эксперта, причина кроется в увеличении спроса на иностранную валюту из-за сезона отпусков. Экономист уточнил, что аналогичная динамика в последний месяц лета складывалась и в предыдущие годы.

Кроме того, в сентябре российским компаниям предстоят выплаты по внешнему долгу. В связи с этим, со стороны корпоративного сектора спрос может существенно увеличиться.

Пока же российская валюта на бирже игнорирует прогнозы о своем возможном обвале. В пятницу курс доллара на Московской бирже стал ниже на 2 копейки и равен 63,21 рубля, а евро подешевел на 6 копеек, и стоит теперь 70, 37 рубля.

Дмитрий Санников