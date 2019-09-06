Стало известно, кто больше всего пострадал от "лопнувших" и разорившихся банков, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Российские пенсионеры в массовом порядке пострадали от недобросовестных финансовых организаций. Как удалось выяснить Агентству по страхованию вкладов, почти половина заёмщиков в банках, которые "лопнули" и "прогорели" в России в минувшие пару лет, были пенсионерами.

Также эксперты рассказали и о том, что именно на категорию пенсионеров приходилась львиная дола солидных вкладов по депозитам. Установлено, что средним значением суммы на счёте пожилых людей была отметка в 455 тысяч рублей.

Как отметили в Агентстве, раньше никто не располагал подобной информацией и подобную статистику удалось собрать лишь за последние годы по причине того, что ранее в сведениях клиентов разорившихся банков не указывался их возраст в обязательном порядке.

Дмитрий Шевченко