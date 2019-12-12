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Руководитель «Водоканала» предстанет перед судом

вода

В экс-столице Дальнего Востока за мошенничество и взяточничество осудят бывшего начальника отдела местного водоканала, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Как рассказали в ведомстве, уголовное дело в отношении экс-руководителя завершено. Его обвиняют сразу по трем статьям, в том числе мошенничество, получение взятки и мелкое взяточничество.

Осенью прошло года мужчина брал в качестве взятки от 10 до 50 тысяч рублей. За такое вознаграждение он обещал ускорить подключение жилых домов и административных зданий не только к водоснабжению, но и к водоотведению.

Отмечается, что во время разбирательства злоумышленник во всем признался.

Екатерина Брязгунова

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