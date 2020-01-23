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Руководителя Пенсионного фонда сменил Мишустин
Бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин назначен председателем правления Пенсионного фонда России, сообщает DEITA.RU.
Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина о назначении Максима Топилина уже опубликовано на официальном сайте правительства. Бывший же глава ПФР Антон Дроздов назначен заместителем министра финансов.
«Ну логично же - был ответственный за труд, теперь - за пенсии. Дальше будет отвечать (по логике) за кладбища...», - комментируют российские пользователи Сети.
Руководителем Федерального медико-биологического агентства Михаил Мишустин назначил бывшего министр здравоохранения Веронику Скворцову. Владимир Уйба, до этого руководивший этим ведомством, назначен на должность заместителя министра здравоохранения.
Временно исполняющим обязанности главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко.
Дмитрий Санников