Руководство отдела МВД задержано за взятку в 12 млн

Все руководство одного из московских отделов полиции попалось на крупной взятке, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в МВД, трех представителей руководства отдела МВД «Дорогомилово» задержали за возможное получение взятки в размере 3,5 миллиона. Примечательно, что, по имеющейся информации, это всего лишь первая часть. Общая сумма взятки должна была составить 12 миллионов рублей.

Задержание прошло в четверг, 17 октября. Так, за решеткой одномоментно оказались заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово - начальник полиции и его заместитель.

На данный момент материалы переданы следователям, которые санкционировали проверку.

Ранее DEITA.RU неоднократно писало о том, что в России процветает коррупция. Есть ряд чиновников, которые готовы рискнуть карьерой и свободой за крупную сумму.

Екатерина Брязгунова