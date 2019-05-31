Роскосмос будет искать сотрудников через мобильное приложение, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Госкорпорация намерена получить доступ к базе данных резюме для набора руководителей. Для этого Роскосмос ищет поставщика услуг, который будет публиковать вакансии с целью поиска подходящих кандидатов. Отмечается, что база должна содержать не менее 10 миллионов резюме.

Ранее госкорпорация анонсировала выпуск мобильного приложения, которое позволит заказать собственное фото, сделанное с орбиты Земли. Уже в 2020 году любой желающий сможет получить доступ к архиву спутниковых снимков.