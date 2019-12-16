Рунет, НДС и оскорбление власти: Законы 2019 года, изменившие жизнь россиян

Прошлый год точно войдет в историю России под знаком пенсионной реформы, недовольство которой еще разносится громким эхом по всем уголкам необъятной родины. Однако 2019-й отметился не менее значимыми и знаковыми законами, которые в той или иной степени изменили жизнь россиян. Топ-5 новых законов – в материале ИА DEITA.

Первое место в номинации «Закон 2019 года» редакция DEITA.RU единодушно отдала крайне неоднозначной инициативе российского правительства по введению «железного занавеса» в сети через суверенный Интернет. Правда, сами законотворцы упорно отказываются признавать этот самый «занавес», утверждая, что их детище создано исключительно в целях обеспечения информационной безопасности страны. Мол, установление контроля над всеми каналами передачи данных в стране и появление «кнопки» для единовременного отключения российского сегмента интернета от «всемирной паутины» необходимы для того, чтобы помешать попыткам «киберботов и хакеров с Запада» украсть различные данные о россиянах и секретная информацию, а также не позволить гражданам потерять доступ к социальным сетям, электронной почте и любимым сайтам в случае, если страну отключат от зарубежных серверов.

Закон о суверенном Интернете вступил в силу с 1 ноября. Авторы инициативы - депутаты Госдумы Андрей Клишас, Людмила Бокова и Андрей Луговой отметили, что данный закон вводит в стране дублирующую интернет-инфраструктуру через Роскомнадзор, но не подразумевает под собой отключение России от мировой сети. По крайне мере до 2021 года - только к тому моменту отечественные разработчики закончат работу над созданием технической стороны системы.

Второе место присуждается закону, над которым не поглумился, наверное, только самый ленивый россиянин - запрете на оскорбление власти и госсимволов. С 29 марта на всех без исключения интернет-пользователей официально наложена санкция, запрещающая публиковать какую-либо информацию, которая несет в себе «оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности», если речь идет о государстве, официальных символах страны, главного закона Российской Федерации (Конституции) и представителях официальных органов власти.

Отмечается, что за нарушение закона последует целый ряд карательных санкций. Во-первых, такие публикации, сообщения, комментарии и т.п. и аккаунты «оскорбителей» будут незамедлительно блокироваться и, по возможности, удаляться из интернета. Во-вторых, после идентификации личностей преступников правоохрателями, за онлайн-преступление последует офлайн-наказание в виде довольно внушительных штрафов. Например, за первый оскорбительный комментарий о каком-нибудь чиновнике рядовому интернет-троллю придется заплатить от тридцати тысяч рублей, «плата» за второй аналогичного содержания комментарий уже будет иметь как минимум пять нулей, а за третий и последующие комментарии домой к неуемному интернет-троллю приедут настоящие полицейские и увезут его в отделение на пятнадцать суток. Разумеется, после выхода на волю нарушителю вновь нужно будет оплатить «шестизначный» штраф.

Кстати, «бонусом» к указанной инициативе идет закон о фейках, также вступивший в силу в марте текущего года. Смысл этого закона схож с «оскорбительной» инициативой, только в данном случае наказывать будут нерадивых представителей СМИ и блогеров за «фейковые новости», ни за что ни про что оскорбляющие наших доблестных чиновников. Первоначальная цена за такое преступление варьируется от тридцати тысяч рублей до полумиллиона, в зависимости от юридического статуса «преступника» и масштаба «вранья». За последующее нарушение закона назначена цена до полутора миллионов рублей.

Правда, в случаях нарушения обоих законов, прежде чем направлять в адрес «преступников» судебные повестки, Роскомнадзор обязан предоставить авторам публикаций возможность самостоятельно уничтожить оскорбительную информацию в течение суток. Повлияет ли это действие на карательные санкции - неизвестно.

На третье место рейтинга редакция поставила закон, вступивший в силу с 1 января текущего года и «благодаря» которому в России поднялись цены на все, кроме, «товаров социального и медицинского назначения, а также лекарств». Да, речь идет о повышении НДС до двадцати процентов. К чему привел этот закон, на собственной шкуре ощутил каждый рядовой россиянин - снижению покупательской способности. Обещанные правительством «развитие здравоохранения, образования, науки, экологии и т.д.» и «благоприятные последствия для населения в виде роста доходов, повышения уровня медицины, образования и т.д.», которые обещали побиться за счет поступивших на счет государства увеличенных налогов, почему-то совсем не ощущаются. Надеемся, что дело в неэффективном использовании средств, и реальный результат от «народных поборов» мы увидим хотя бы в следующем году.

Четвертым законом года по версии DEITA.RU стало законодательное упразднение слова «дача» и однокоренных терминов из юридического лексикона в России. Теперь вместо девяти организационных форм объединений дачников остались две: садоводческие и огороднические товарищества. Сделано это якобы для того чтобы упростить процедуру получения «прописки» по адресу дачи. Простите – на садовых участках, ведь на огородных территориях не может быть и речи о капитальном строительстве. Эти изменения вступили в силу с 1 марта, а в апреле мало понятная даже для самих законотворцев инициатива была конкретизирована Минэкономразвития.

Ну и, наконец, завершающий подборку пятый закон 2019 года, который разделил жизнь россиян на «до» и «после» - это введение налога для самозанятых граждан. Инициатива подразумевает под собой обязанность «домашних предпринимателей», реализующих различные товары или предоставляющих услуги людям (физлицам), выплачивать четыре процента от общей суммы своего дохода в государственную казну. Ставка для тех, кто работает с юрлицами, немного выше - шесть процентов.

Изначально новый налоговый режим был введен в качестве эксперимента на территории четырех регионов - Москвы и области, Калуги и Татарстана. Кстати, эти субъекты депутаты на полном серьезе называли «донорами». Не сложно представить, что по этому поводу думали местные жители.

Авторы инициативы объясняли необходимость появления нового налога тем, что он будет способствовать выходу самозанятых россиян из «тени» - приведет к массовой легализации «домашнего» бизнеса. Видимо, обязательная «дань» на профессиональный доход «работников не на дядю» действительно принесла ожидаемые плоды, потому как буквально на днях президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий уплату налога для самозанятых на двадцать три региона. Приморского края и других субъектов Дальнего Востока, кстати, среди них нет. Пока нет.

А давайте пофантазируем, под эгидой каких законов пройдет будущий 2020 год? Что еще придумают наши уважаемые народные избранники? Редакция DEITA.RU предполагает, что в центре внимания будут законодательные инициативы о домашнем насилии и налог на домашних животных. А что думаете по этому поводу вы? Свои ответы присылайте на редакционный WhatsApp +7 924 245-36-70.

О самых знаковых событиях 2019 года читайте в рубрике DEITA.RU ИТОГИ ГОДА.

Екатерина Цой