Русалочка и ее сестры будут темнокожими

Дисней приготовил ремейк популярного мультфильма «Русалочка». Роль главной героини досталась темнокожей актрисе Холли Бэйли, сообщает DEITA.RU.

Такое решение повлекло за собой бурное обсуждение общественности – как сторонников, так и противников.

Отмечается, что в оригинальном мультфильме у Ариэль было шесть родных сестер – логично предположить, что в ремейке они также будут темнокожими, как и главная героиня. Сейчас проводится поиск актеров, которые сыграют семью диснеевской принцессы.

Отец Ариэль – Царь Тритон, скорее всего, достанется темнокожему комику Терри Крюсу. Кроме того, в фильме у русалочки будет и мать.

Роль принца сыграет британский актер Джон Хауэр-Кинг – пока что единственный европеец каста.

Напомним, что недавно бренд Барби расширил свой ассортимент в пользу разнообразия кукол. Так, появилась лысая Барби, Барби с протезом и Кен с длинными волосами. Темнокожие куклы давно и прочно стали частью ассортимента компании.