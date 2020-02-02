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Русалочка и ее сестры будут темнокожими
Такое решение повлекло за собой бурное обсуждение общественности
Дисней приготовил ремейк популярного мультфильма «Русалочка». Роль главной героини досталась темнокожей актрисе Холли Бэйли, сообщает DEITA.RU.
Такое решение повлекло за собой бурное обсуждение общественности – как сторонников, так и противников.
Отмечается, что в оригинальном мультфильме у Ариэль было шесть родных сестер – логично предположить, что в ремейке они также будут темнокожими, как и главная героиня. Сейчас проводится поиск актеров, которые сыграют семью диснеевской принцессы.
Отец Ариэль – Царь Тритон, скорее всего, достанется темнокожему комику Терри Крюсу. Кроме того, в фильме у русалочки будет и мать.
Роль принца сыграет британский актер Джон Хауэр-Кинг – пока что единственный европеец каста.
Напомним, что недавно бренд Барби расширил свой ассортимент в пользу разнообразия кукол. Так, появилась лысая Барби, Барби с протезом и Кен с длинными волосами. Темнокожие куклы давно и прочно стали частью ассортимента компании.