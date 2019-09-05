В рамках V Восточного экономического форума Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева подписали соглашение по развитию и повышению надежности системы централизованного теплоснабжения в Якутске.

В соответствии с соглашением, для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей Якутска ПАО «Якутскэнерго» и находящееся в муниципальной собственности АО «Теплоэнергия» планируют создать совместное предприятие, выполняющее функции теплосетевой организации. Важными совместными задачами стороны считают присвоение СП статуса единой теплоснабжающей организации Якутска и включение в тариф предприятия инвестиционной составляющей на мероприятия по повышению эффективности систем теплоснабжения.

В рамках достигнутых договоренностей рассматривается переход Якутска в ценовую зону теплоснабжения (метод «альтернативной котельной») после создания нового предприятия. Новое регулирование в этой сфере предполагает, что цены на тепло будут устанавливаться не государством, а по соглашению производителей, потребителей и теплосетевой организации в рамках предельного уровня. Потолок цены будет определяться по методике, предполагающей гипотетическую величину расходов потребителя на гигакалорию в случае его отказа от централизованного теплоснабжения в пользу независимой котельной. Подготовительные мероприятия включают, в том числе, оценку повышения надежности и эффективности теплоснабжения и оценку тарифных решений.

Еще одним важным пунктом соглашения является договоренность наладить организационное взаимодействие при строительстве второй очереди Якутской ГРЭС-2, в частности, для обеспечения тепловой загрузки нового, более эффективного по сравнению с небольшими котельными, источника генерации. Новый объект будет расположен на площадке выводимой из эксплуатации Якутской ГРЭС. Электрическая мощность новой станции – 157,4 МВт, тепловая – 200 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. В июле 2019 года проект вошел в утвержденный Правительством России перечень тепловых электростанций, которые будут построены в неценовых зонах оптового рынка электроэнергии и мощности.

Якутия является одним из ключевых регионов присутствия РусГидро на Дальнем Востоке. ПАО «Якутскэнерго» и его дочерние общества обеспечивают энергоснабжение в Республике. В 2017 году РусГидро ввело в эксплуатацию первую очередь Якутской ГРЭС-2, которая позволила перевести потребителей малоэффективных котельных на центральное теплоснабжение. РусГидро считает Якутию перспективным регионом и для развития возобновляемой энергетики. Здесь построено 19 солнечных и одна ветроэлектростанция.