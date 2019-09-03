3 сентября 2019 года в преддверии Восточного экономического форума Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, временно исполняющая обязанности вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко и генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» Владимир Кимерин в ходе телемоста из Владивостока запустили в работу Единый расчетно-информационный центр (ЕРИЦ) в г. Уссурийск.

В Приморском крае это уже третий высокотехнологичный центр для обслуживания потребителей коммунальных ресурсов ПАО «ДЭК», входящего в Группу РусГидро. В январе текущего года центры открылись во Владивостоке и Артеме. Новый центр будет обслуживать более 70 тысяч жителей Уссурийского городского округа.

«РусГидро не только развивает качество предоставления услуг, но и повышает уровень комфорта городской среды», - заявил в ходе церемонии открытия глава РусГидро Николай Шульгинов. При создании ЕРИЦ учтены все последние требования законодательства. В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в Центре созданы условия для комфортного обслуживания людей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан. В соответствии с федеральной программой «Цифровая экономика» ЕРИЦ оснащен самым передовым оборудованием, с помощью которого можно самостоятельно получить информацию по всему спектру услуг.

Как подчеркнула в своем выступлении временно исполняющая обязанности вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко, единые расчетно-информационные центры РусГидро являются эталоном качества обслуживания граждан для других компаний. ЕРИЦ, отвечающий всем современным требованиям и стандартам, предоставляет широкий спектр способов оплаты электроснабжения и содержания жилых помещений.

Также посетителям предлагают дополнительные сервисы по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии и проведению электротехнических работ. Специалисты ЕРИЦ предоставят всем обратившимся консультации по вопросам оплаты электроэнергии, состоянию лицевых счетов, передаче показаний приборов учета, осуществят сверку начислений и оплат. В перспективе ДЭК планирует выполнять начисления и принимать платежи и за другие жилищно-коммунальные услуги.

В режиме свободного доступа здесь можно воспользоваться компьютером, чтобы войти в «Личный кабинет», передать показания прибора учета, распечатать платежный документ и при необходимости зарядить мобильное устройство. Для маленьких посетителей оборудован детский уголок с наборами для рисования и современным интерактивным столом.

На территории ЕРИЦ размещена электрическая зарядная станция, предполагающая заправку двух электромобилей одновременно. Сеть электрозаправочных станций, отвечающих международным требованиям безопасности заправки электромобилей, введена в работу 3 сентября Группой РусГидро в городах Владивосток, Артем и Уссурийск, где этот вид транспорта с каждым годом набирает все большую популярность.

Всего по программе развития современных способов оплаты услуг ЖКХ Группа РусГидро к концу 2020 года планирует открыть 14 единых расчетно-информационных центров в Дальневосточном Федеральном округе. В настоящее время уже действуют 6 таких центров в Сахалинской, Амурской областях, Хабаровском крае и Приморье.