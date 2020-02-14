РусГидро открыло третий высокотехнологичный центр оплаты услуг ЖКХ в Амурской области

Дальневосточная энергетическая компания, входящая в Группу РусГидро, открыла Единый расчетно-информационный центр услуг ЖКХ (ЕРИЦ) в Благовещенске Амурской области. Новый современный, высокотехнологичный клиентский офис стал третьим в Приамурье и уже одиннадцатым на Дальнем Востоке. Реализация проектов ЕРИЦ позволяет повысить качество обслуживания клиентов и увеличивать собираемость платежей. В зоне уже действующих ЕРИЦ на территории Амурской области уровень оплат, принимаемых от населения, вырос с 78 до 98%.

В первую очередь, активная реализация проекта ЕРИЦ способствует исполнению Указов Президента Российской Федерации в части реализации Государственных программ «Цифровая экономика» и «Доступная среда».

Возможности нового центра сегодня оценили глава АО «ЭСК РусГидро» Владимир Кимерин и губернатор Амурской области Василий Орлов. В благовещенском ЕРИЦ представлены передовые разработки и технологии в сфере обслуживания клиентов. Так, именно здесь было решено впервые внедрить уникальную автоматизированную систему «Видеоконсультант». Этот сервис предназначен для дистанционной работы с гражданами включая видеоконсультации, прием копий и сканирование документов, работу в личном кабинете, выдачу справок, оформление электронной квитанции и пр. Благодаря возможности удаленного общения со специалистом компании все основные вопросы благовещенцы могут решать оперативно, без обращения к сотрудникам очного обслуживания Центра.

В перспективе система «Видеоконсультант» будет устанавливаться в населенных пунктах, удаленных от офисов Дальневосточной энергетической компании, а также в многофункциональных центрах Госуслуг и торговых сетях. Сервис сможет стать полноценной альтернативой офиса, что обеспечит клиентам максимальную доступность к сервисам компании на малонаселенных и труднодоступных территориях.

Среди других инноваций, представленных в новом ЕРИЦ, – сенсорный инфомат. С его помощью посетители могут получить базовую справочную информацию о тарифах, ответы на основные правовые вопросы, а также доступ к данным своих личных кабинетов. Инфоматы расположены в здании и на прилегающей к ЕРИЦ территории. Уличный инфомат доступен 24 часа в сутки.

В зоне очного обслуживания частные и корпоративные клиенты могут решать вопросы коммунального обслуживания в режиме «одного окна». Специалисты ЕРИЦ готовы оказать консультационную помощь, касающуюся расчетов и начисления платы за электрическую и тепловую энергию, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также ряд жилищных услуг. При этом посетителям Центра предоставляется возможность оценить качество работы сотрудников офиса посредством кнопок лояльности, расположенных в каждом окне.

ЕРИЦ снабжен всей необходимой инфраструктурой, предназначенной для разных категорий клиентов. Оборудован детский уголок с интерактивным сенсорным столом. В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» ЕРИЦ в Благовещенске имеет необходимую инфраструкту для маломобильных групп граждан. Обслуживание клиентов с ограниченными возможностями здоровья ведется в выделенном окне и специально адаптированной кассе.

Как рассказал Владимир Кимерин, в планах компании на 2020 год открытие еще четырех ЕРИЦ на Дальнем Востоке: в Тынде Амурской области, Южно-Сахалинске, Петропавловске–Камчатском и п. Славянка Приморского края.