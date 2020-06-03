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«Русская мафия» дала отпор протестующим в США

люди, прохожие

Группа крепких  парней дала отпор американским мародерам во время массовых беспорядков, отстояв  русский ресторан, сообщает ИА DEITA.RU.

В городе Сан-Диего в Калифорнии, как и всей всей Америке, бушуют протесты, связанные с убийством полицейскими темнокожего мужчины по имени Джордж Флойд. Неприступным для протестующих оказался местный ресторан Pushkin Russia. Ресторан не был разгромлен лишь по одной причине. 

Как свидетельствует фотография с места событий, более десятка крепких парней славянской наружности окольцевала периметр заведения, обеспечив круговую оборону. В американских соцсетях мужчин уже успели окрестить русской мафией и восхитились солидарностью охраны. 

Фотография попала во многие СМИ Штатов, и реакция на нее стабильно уважительная. В то время, как толпы взбесившихся протестующих крушат лавки и магазины, русский ресторан остался цел.

Напомним, уже более недели Америка утопает в массовых демонстрациях и беспорядках. Жители США возмущены жестоким убийством афроамериканца. Лишивший человека жизни полицейский уволен и заключен под стражу. По всему миру пользователи соцсетей выставляют в своих аккаунтах черный квадрат, выражая солидарность с протестующими. Акцию поддержали многие знаменитости.

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