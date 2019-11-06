Русская водка будет губить иностранцев

Российская водка и пиво уедет за границу на льготных условиях - производителям указанной алкогольной продукции предлагают выделить льготные кредиты для наращивания темпов экспорта. Об этом сообщает DEITA.RU.

Инициатором новых мер финансовой поддержки «алкогольных» экспортеров стало Российское экспортное агентство. Глава РЭЦ Андрей Слепнев уже направил соответствующее официальное письмо в Минэкономразвития отметив, что поправки в действующее законодательство помогут властям еще быстрее повысить узнаваемость российской алкогольной продукции в других странах, а значит и его экспортный потенциал.

Представители ведомства высказали свое веское «да» инициативе и перенаправили письмо в Минсельхоз т.к. именно с последним министерством тесно связаны далеко идущие планы производителей алкоголя.

«Через четыре года объем поставок агропромышленного сырья для изготовления алкогольных напитков должен достичь показателя в сорок пять миллиардов долларов. У нас нет причин полагать, что эта цель не будет достигнута - за десять месяцев текущего года аналогичный показатель оказался выше девятнадцати миллиардов долларов», - рассказали в Минсельхозе.

Авторы поправок в постановление правительства отмечают, что в льготном экспортном кредитовании очень нуждаются производители водки - самого популярного алкогольного напитка, российского производства, в мире. Только в этом году сумма общемирового экспорта водки в других странах может оказаться больше сорока миллиардов долларов.

Слепнев уверен, что льготные кредиты помогут производителям достигнуть или даже перевыполнить заданные показатели экспорта российского алкоголя в рамках федпроекта «Экспорт продукции АПК».

«С новыми мерами государственной поддержки производителей поставки одной только водки обещают увеличиться сразу в полтора-три раза в бывших республиках СССР, а также Великобритании и Германии», - заявил Андрей Слепнев.

Екатерина Цой