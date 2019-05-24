Грядущий ВЭФ снова продемонстрирует гостям Приморья туристический потенциал Русского острова. Эта попытка «продать» остров турмагнатам - далеко не первая. Предыдущие благополучно провалились, но власти по-прежнему молятся на некий «потенциал», сообщает DEITA.RU.



Инвесторам предложат построить гостиницы, базы отдыха, яхт-клубы и прочие объекты, так или иначе связанные с туризмом. Огромная территория нуждается в освоении - все правильно и логично. Однако прошлый не самый удачный опыт развития «дикого русского» вытекает из многих «но».

Ситуация с подводными камнями не особо изменилась с 2012 года - времен обещанных ипподромов и «одноэтажной Америки» на Русском острове. Большой прорыв обещали благодаря особой экономической зоне, однако в сентябре 2016 года постановлением правительства ее существование в Приморье досрочно прекратили. Впрочем, как и остальных семи ОЭС (еще на Алтае, в Ставрополье, Адыгее, Северной Осетии, в Хабаровском и Краснодарском краях и Мурманской области).

А все начиналось так красиво и легко. В этих зонах потенциальным инвесторам предоставляли налоговые каникулы по земле, имуществу и транспорту. Отсутствовал налог на прибыль. Работай - не хочу. Однако желающих не нашлось. Шесть тысяч гектаров земли таки остались бесхозными. Все уперлось в принципиальную позицию Минобороны.

Военное ведомство никак не хотело безвозмездно отдать земли в ведение краевых властей. Причем, эти трудности начались едва ли не со дня принятия закона, но разными способами зону пытались вытянуть за уши. Не вышло.

Научно-образовательная деятельность (за исключением работы Капмуса) на острове так и не была развернута в полном объеме. Туристический кластер застопорился - и сейчас на острове есть несколько частных точек релакса, которые ну никак нельзя назвать частью развитой инфраструктуры. Минобороны пирогом делиться не хочет.

Не лишним будет напомнить, что президент Владимир Путин начал разрабатывать стратегию развития острова с 1 июня 2017 года.

В 2017 году еще одна особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ), созданная во Владивостоке на базе завода ООО "Соллерс — Дальний Восток" потерпела крах. Клондайк нанотехнологий инвесторов так и не заинтересовал.

Впрочем, вернемся к Русскому острову. После краха ОЭЗ вице-премьер по Дальнему Востоку Юрий Трутнев решил создать здесь ТОР - Территорию опережающего развития. Однако опережать развитие оказалось нечем.

Остров Русский - это инфраструктурная катастрофа (уточним - за исключением территории кампуса и Приморского океанариума). Разбитые, в лучшем случае грунтовые дороги, несколько военных поселков, отсутствие нормального водовода, отсутствие даже минимальных удобств для рядовых жителей - вот что мы имеем. Те, кто хоть раз пересекал остров с Аякса до пролива Старка, знают, что путь туда - это сущий ад для автомобилистов. Внедорожники - и те вязнут в рытвинах проселочных троп. В случае дождя проехать туда и вовсе невозможно.

Ситуация чем-то напоминает «курильские мытарства». Когда речь заходит о миллиардных вложениях в инфраструктуру, а живущие на территории люди летом глотают пыль, весной вязнут в лужах, а зимой замерзают во льдах - это звучит просто смешно.

Напомним, пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года во Владивостоке. Основной темой ВЭФ-2019 станет (неожиданно) Национальная программа развития Дальнего Востока. «У инвесторов появится возможность строить яхт-клубы, гостиницы и другие привлекательные туристические объекты. Мы также предусмотрим механизмы поддержки из регионального бюджета», - пообещал Олег Кожемяко.

Василий Кучин