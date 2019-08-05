Глава Роскосмоса анонсировал прибытие на МКС анропоморфного робота, сообщает DEITA.RU.

По словам Дмитрия Рогозина, робот отправится к экипажу уже в августе. Антропоморф разрабатывался с 2012 года по заказу Фонда перспективных исследований.

Космический робот получил имя «Федор». FEDOR - это аббревиатура. Final Experimental Demonstration Object Research. По-русски это значит примерно «Экспериментальный демо-робот-исследователь».

По замыслу Рогозина, Федор будет работать в открытом космосе. Эта работа всегда сопряжена с большими рисками, и разумнее поручать ее роботу. Федор - и есть тот самый аватар, которого глава «Роскосмоса» анонсировал весной. Он будет копировать действия космонавтов.

Управлять антропоморфом можно как с борта космической станции, так и из Центра управления полетами.

В перспективе Рогозин надеется на Федора, как на покорителя дальнего космоса.

Еще в июне Роскосмос продемонстрировал людям космический трамвай. Но госкопорация пошла дальше - в июле был представлен беспилотный космический трактор.

В мечтах российского космического менеджера, очевидно, рисуется бороздящий просторы далеких планет космический трактор под управлением робота Федора.

Патриотичные технологические разработки пришлись Владимиру Путину по душе. Трактор, как и Федор, обладает искусственным интеллектом: он может сам принимать решения о своих дальнейших действиях.

Российская космическая индустрия воплощает в жизнь фантазии режиссера Ридли Скотта. Дмитрий Рогозин как никогда близок к созданию аналога робота Дэвида в исполнении актера Майкла Фассбендер в приквеле «Чужого» - «Прометей».

В киноленте отношения робота с людьми далеки от идеальных. Роскосмос обязан учесть риски.

Василий Кучин