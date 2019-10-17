Русский крейсер попал на поздравительную открытку американского конгрессмена

Американский конгрессмен Брайан Маст поздравил Военно-морские силы США фотографией тяжелого атомного крейсера «Петр Великий», сообщает DEITA.RU. Соответствующий пост он разместил у себя в Twitter.

На фото был замазан бортовой номер, однако на корме оставили Андреевский флаг. После того как ошибку заметили, конгрессмен заменил фото видеороликом. День ВМФ США отмечается ежегодно 13 октября. Как отметили пользователи сети, конгрессмен мог ошибиться с фотографией из-за роста фотографий российского происхождения в посиковых системах. Подобная ошибка уже встречалась, фото российского атомного крейсера использовал сайт, посвященный национальным дням США.

Доля российских автомобилей в поиске изображений Google, вероятно, растет в последние несколько лет. Там была волна таких глупостей. В r / warships кто-то указал, что веб-сайт, посвященный национальным дням США, также использовал это самое изображение.

Ошибки с изображениями у высокопоставленных лиц и федеральных ведомств не первый раз фиксируют обычные люди. Так, в этом году во время V Восточного экономического форума Министерство промышлености и торговли вместо Русского моста изобразило фотографию Бангкокского моста.

Изображение было напечатано на буклетах, пакетах и сувенирной продукции помимо изображения моста, была надпись «ВЭФ-2019». Оплошность федерального ведомства заметили пользователи социальных сетей, которые заявили: «Это фиаско, братан». В итоге Минпромторг принесли извинения, перепечатали брошюры и наградили фотографа заметившего ошибку.

Отметим, что крейсер «Петр Великий» был построен по проекту 1144 «Орлан» и введен в строй в 1998 году. В настоящее время является флагманов Северного флота. Аналогичный корабль «Адмирал Лазарев» в 80-е годы поступил на вооружение Тихоокеанского флота, как сообщали в СМИ, до 2021 года его планируется утилизировать.

Иван Юрьев