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Русский лук заставил плакать украинку

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Украинский продюсер возмутилась российским луком на прилавке в магазине

Жительница Украины на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором перечислила импортированные на Украину овощи, выразив тем самым свое недовольство, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Gazeta.ru.

Она написала, что морковь привезли из Израиля, капусту из Италии, а лук (цибуля по укр. – Прим.ред) из России. Пост стал достаточно популярным среди пользователей, которые его активно комментировали. Так, некоторые из подписчиков согласились с огромным количеством импортированных товаров, выразив на этот счет сожаление. Еще некоторые пользователи отметили, что в незалежной растут только лица народных избранников и власть имущих. 

Отметим, что цены на лук на Украине продолжают расти, несмотря на сбор урожая. В прошлом году произошел неурожай нескольких овощей в стране. В итоге Украина стала закупать овощи у своих соседей, в том числе и России.

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